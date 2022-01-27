На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие. Видео

На границе Таджикистана и Кыргызстана, около города Исфара, в четверг, 27 января, произошла перестрелка между пограничниками обеих стран. По предварительной информации, ранено 11 человек, один погиб.

Обстановка на границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен – Исфана, сообщили в Погранслужбе Кыргызстана, передает издание 24.kg. После того, как дорога была открыта таджикская сторона якобы применила оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Таджикистан расценивает действия киргизских пограничников как агрессию на своей территории, а Киргизская погранслужба считает ситуацию провокацией. Там заявляют, что она была подготовлена заблаговременно.

Видео дня

Издание "Азия-Плюс" со ссылкой на сотрудников больницы Исфары сообщило, что в больницу попали двое военнослужащих и трое гражданских. У них огнестрельные ранения, состояние пострадавших оценили как стабильное. Позже СМИ сообщили, что в ходе конфликта ранены 11 граждан Таджикистана. В то же время в Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что четверо киргизских военных ранены.

"Конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониен. Дорога Исфара – Ош сейчас перекрыта", – пишет издание с ссылкой на источник.

Как утверждают журналисты, в ходе конфликта скончался житель Ходжаи Аъло – Обидчон Туйчиев. В его дом попал снаряд. Женщин и детей якобы эвакуировали из села в безопасное место.

История конфликта

Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Напомним:

29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отводе военных.

2 мая между странами было достигнуто соглашения о делимитации и демаркации границы после вооруженного конфликта. Документ был подписан во время заседания правительственных делегаций двух стран

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября 2020 года бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.