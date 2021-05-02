Кыргызстан и Таджикистан после вооруженного конфликта подписали соглашение: о чем договорились

Между Кыргызстаном и Таджикистаном достигнуто соглашения о делимитации и демаркации границы после вооруженного конфликта, который вспыхнул 29 апреля.

Документ был подписан во время заседания правительственных делегаций двух стран, которое состоялось 2 мая в Баткенской области, сообщается на сайте кыргызского правительства.

Главы делегаций заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на границе.

Активизировано дальнейшее описание того, как будет проходить проектная линия границы.

По итогам заседания подписан совместный протокол.

В то же время президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к нации. Он заверил, что не позволит вооруженным силам страны вторгаться в соседние государства.

"Мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома", – сказал глава государства, слова которого приводит ТАСС.

Жапаров также отметил, что во время столкновений он требовал от военных не выходить за пределы своей страны и не открывать огонь первыми.

В то же время президент предложил создать комиссию по поддержанию мира, в которую войдут старейшины Кыргызстана и Таджикистана.

Кыргызская Пограничная служба сообщила, что жители приграничных населенных пунктов, которых эвакуировали во время конфликта, уже начали возвращаться в свои дома.

"Эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома", – сказали в ведомстве, уточнив также, что работы "по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации" продолжаются.

Кроме того, глава правительства Кыргызстана заверил, что граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта или понесшие материальные потери, получат компенсации.

"Соответствующие ведомства уже ведут подсчет причиненного ущерба. Никто не останется без внимания", – сказал Улукбек Марипов.

История конфликта

Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отводе военных.