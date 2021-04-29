Между Таджикистаном и Кыргызстаном вспыхнул вооруженный конфликт: горит погранпост, стягивают танки

Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана, таджикская сторона открыла огонь, после чего киргизские силовики начали стрелять в ответ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Примерно в 17:00 таджикская сторона открыла огонь по погранзаставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук" и погранпостам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела загорелась застава "Достук". В ответ на действия таджикских силовиков спецназ "Бору" погранслужбы захватил погранзаставу "Ходжа Аълло" Таджикистана", – говорится в сообщении.

Одновременно пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Кыргызстана открыли огонь по таджикским пограничникам.

Бишкек заявил, что число пострадавших на границе возросло до 26, двое погибли. По данным Душанбе, пострадали девять граждан, двое из них получили огнестрельные ранения.

На данный момент около 850 человек эвакуированы из киргизских сел на границе с Таджикистаном.

Заместитель главы Баткенской области Кыргызстана Маруфхан Тулаев заявил, что таджики начали поджигать дома жителей киргизского села Достук. В Таджикистане эту информацию не комментируют.

Теперь и Кыргызстан, и Таджикистан стягивают к границе дополнительные силы, в частности бронетехнику.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября 2020 года бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.