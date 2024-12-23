Врезался в магазин в центре города: в Бразилии разбился легкий самолет, погиб пилот и его семья. Фото

В воскресенье, 22 декабря, в Бразилии разбился легкий самолет. Он упал в центре Грамаду, туристического города на юге страны, в результате катастрофы все находившиеся на борту люди погибли.

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Об этом сообщает Deutsche Welle. Известно о 10 погибших – это пилот и девять членов его семьи.

Авария произошла спустя несколько минут после того, как самолет взлетел в воскресенье утром. По данным Национальной гражданской обороны, он столкнулся с дымоходом здания, врезался во второй этаж дома, а затем упал на мебельный магазин. Обломки также долетели до отеля.

По меньшей мере 15 человек были доставлены в больницу, большинство из них надышались дымом от пожара, вызванного катастрофой.

Разбившийся самолет вылетел из регионального аэропорта Канела вблизи Грамаду и направлялся во Флорианополис, другое популярное туристическое место во время Рождества.

Причины инцидента на данный момент устанавливаются.

"Военно-воздушные силы выясняют причины аварии, и федеральное правительство находится в распоряжении правительства штата и местных властей, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию", – заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Турции вертолет скорой медицинской помощи врезался в здание больницы на юге страны, предварительно, из-за тумана. В результате инцидента погибли четыре человека – двое пилотов и двое медиков.

– В США небольшой грузовой самолет во время тренировочного полета столкнулся со зданием аэропорта вскоре после вылета из Гонолулу (штат Гавайи). Оба пилота, которые находились на борту самолета, погибли.

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