На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту

На юге Филиппин в воскресенье, 4 июля, разбился самолет Военно-воздушных сил страны C-130. На его борту находилось как минимум 85 человек. Ведется спасательная операция.

Об инциденте пишет AР со ссылкой на командующего вооруженными силами генерал-лейтенанта Сирилито Элола Собеджана. По состоянию на 8:20 воскресенья удалось спасти 40 человек.

Известно, что воздушное судно потерпело крушение при попытке приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу. Он упал в деревне в горном городке Патикул. После удара военный самолет загорелся.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", – сказал Собеджана.

Видео дня

Военно-транспортный самолет вылетел из города на юге Филиппин Кагаян-де-Оро.

Многие из тех, кто перебывал на борту самолета, недавно закончили базовую военную подготовку и были отправлены на остров в составе совместной оперативной группы по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что на юге Филиппин действуют группы боевиков, в том числе организация "Абу Сайяф", занимающаяся похищениями с целью получения выкупа.

Добавим, самолеты Локхид C-130 "Геркулес" средней и большой дальности разработаны в Америке. Они являются одними из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире.

Дополняется...

Как ранее писал OBOZREVATEL: