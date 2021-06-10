В Мьянме разбился самолет с военными и монахами: погибли 13 человек

В четверг, 10 июня, в Мьянме разбился военный самолет Beechcraft 1900D. В результате авиакатастрофы предварительно погибли 13 человек.

Как сообщает Myanmar Now, авария произошла в городе Пьин-о-Лвин. Самолет упал на территории между сталелитейным заводом и электростанцией недалеко от ближайшего аэропорта. Отмечается, что самолет был учебно-тренировочный и легкомоторного типа.

Видео дня

Погибшими считаются местный чиновник, шесть офицеров и солдат, а также шесть бортпроводников. Всего на борту было 16 человек. Информация о состоянии выживших пока не поступала. По данным Reuters, выжил один пассажир и пилот. О жертвах на земле неизвестно.

Также отмечается, что на борту были монахи и меценаты, пожертвовавшие деньги на строительство монастыря в Пьин-о-Лвине.

Установлено, что самолет летел из столицы Нейпьидо в город Пьин-о-Лвин и, заходя на посадку, разбился примерно в 300 метрах от сталелитейного завода.

Пока не ясно, что стало причиной крушения. На фото в соцсетях показан сильно поврежденный фюзеляж, лежащий на боку.

Известно, что у военных Мьянмы было восемь самолетов Beechcraft 1900D, но один из них разбился в результате еще одной авиакатастрофы в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет компании Biman (Бангладеш).На борту было 33 пассажира. В результате аварии пострадали 30 человек, 15 из них – госпитализированы.