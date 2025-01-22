'Мы верим, что ему удастся': Иордания ожидает, что Трамп сможет установить долгожданный мир на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что намерение президента США Дональда Трампа прекратить конфликты и войны в мире, о котором он объявил во время инаугурации, может быть реализовано на Ближнем Востоке. По его мнению, разрешение конфликта между Израилем и Палестиной создаст предпосылки для прекращения других столкновений в мире.

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Об этом Сафади сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Укринформ". Он вспомнил слова Трампа о том, что он хочет быть объединителем и миротворцем.

"И мы верим, что он может сделать то, что, вероятно, не могли сделать другие в прошлом. Он мог бы установить мир, который ускользал от нас уже много десятилетий", – заявил Сафади.

Он заверил, что Иордания готова содействовать в этом, поскольку достижение всеобъемлющего мира в интересах всех, но добавил, что, прежде всего, нужно прекратить израильско-палестинский конфликт.

"Если разрешить палестино-израильский конфликт, тогда какова была бы логика Ирана противостоять Израилю? Если забрать у них эти основания, то и больше аргументов не останется... Так что я думаю, все сводится к решению основного вопроса в регионе – установлении палестино-израильского мира. Это откроет двери для полного мира в регионе, принесет пользу всем", – сказал глава МИД.

Сафади убежден, что мир на Ближнем Востоке может воцариться именно благодаря лидерству США и других дружественных стран и их активной роли в этом процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, в секторе Газа с 19 января было объявлено перемирие между Израилем и ХАМАСом, боевики передали первых заложников.

А уже 21 января премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан. Израильские войска приступили к зачистке города Дженин от террористов.

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