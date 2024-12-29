'Мы разделяем ваше горе': Зеленский обратился в Корею после страшной авиакатастрофы

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Южной Корее из-за авиакатастрофы, которая произошла утром 29 декабря и в которой погибли 179 человек. По словам главы государства, Украина разделяет горе корейского народа и стоит бок о бок с ним в это скорбное время.

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Свое обращение Зеленский опубликовал на официальной странице в соцсети X. "Трагическая новость об ужасной авиакатастрофе Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в округе Муан, Республика Корея, унесшая так много жизней. Каждая потерянная жизнь – это неизмеримая трагедия", – написал он.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, всему народу Южной Кореи и главе государства:

"От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности президента Чхве Сан Моку. Мы разделяем ваше горе и стоим бок о бок с корейским народом в это скорбное время".

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье в девять утра по местному времени (два ночи по Киеву) пассажирский самолет Boeing 737-800 совершал посадку в аэропорту Муан, не выпустив шасси. Это привело к проскальзыванию по полосе, столкновению с ограждением и пожару. На борту было 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выжили только два человека: пассажир и стюардесса.

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