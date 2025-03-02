'Мы продвинулись вперед': ряд стран хотят быть частью мирного плана Британии, Франции и Украины – Стармер

Глава британского правительства Кир Стармер заявил, что на саммите по поддержке Украины, состоявшемся в Лондоне 2 марта, "ряд стран" изъявили желание быть частью плана по обеспечению мира в Украине. Британия, Франция и другие государства хотят подготовить план, как остановить боевые действия в Украине, и представят его США.

Видео дня

С таким заявлением премьер Британии выступил на пресс-конференции после саммита европейских лидеров, передает Sky News. Какие еще государства стали "коалицией желающих" политик не уточнил.

"Мы смогли продвинуться вперед. Я оставлю им возможность сделать собственные заявления о том, каким именно образом они хотят внести этот вклад", – сказал он.

По словам Стармера, целью встречи в Лондоне было объединить вокруг этого европейских лидеров. В то же время британский премьер добавил, что любое потенциально мирное соглашение должно быть "подкреплено силой".

Глава правительства добавил, что каждая страна должна внести свой вклад в план завершения войны в Украине.

Он также озвучил, о каких важных шагах договорились лидеры ЕС на саммите в Лондоне. В первую очередь они обязались продолжать оказывать военную помощь Киеву и усиливать экономическое давление на РФ. Кроме того, политики согласились, что любой длительный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины и Украина должна быть за столом переговоров.

Также в случае заключения мирного соглашения ЕС продолжит укреплять обороноспособность Украины, чтобы сдержать любое будущее вторжение.

Напомним, что Стармер также объявил, что Великобритания может направить военный контингент в Украину после достижения мирного урегулирования с Россией. Британские солдаты помогут гарантировать выполнение соглашения и укреплять обороноспособность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лондоне 2 марта состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. На встрече лидеры ЕС обсуждали установление справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

Лидеры стран договорились о ряде важных шагов по поддержке Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!