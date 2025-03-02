"Безопасность должна подкрепляться силой": на какие важные шаги в отношении Украины согласились лидеры на саммите в Британии

На саммите в Великобритании лидеры стран договорились о ряде важных шагов по поддержке Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

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Также обсуждалось обеспечение суверенитета Украины и ее участие в любых мирных переговорах. Выступивший инициатором саммита премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что любое новое соглашение должно быть подкреплено силой, чтобы обеспечить эффективный результат.

На саммите приняли решение продолжить поставки военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Кроме того, мир, который может быть заключен, должен быть длительным и обеспечить полный суверенитет и безопасность Украины. При этом Украина должна находиться за столом любых мирных переговоров.

В случае достижения мирного соглашения европейские лидеры обязались сделать все возможное для предотвращения каких-либо предстоящих вторжений России в Украину.

Кроме того, была объявлена инициатива о создании "коалиции желающих" для дальнейшей защиты Украины и гарантирования мира в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

В преддверии саммита состоялась встреча Зеленского и Стармера. В их присутствии Министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии как кредитором.

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