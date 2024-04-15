'Мы не видели ничего подобного с 1991 года': иорданцы назвали атаку на Израиль беспрецедентной

За масштабной атакой Ирана на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля внимательно наблюдали жители Иордании – государства, непосредственно граничащего с Израилем. Вооруженные силы Иордании перехватили несколько воздушных целей, зафиксированных в воздушном пространстве страны. В заявлении правительства говорится, что фрагменты воздушных объектов упали в нескольких местах, но не нанесли значительного ущерба и не привели к ранениям среди граждан.

Местные жители назвали эту атаку наиболее масштабной с 1991 года, когда иракский диктатор Саддам Хуссейн атаковал Израиль ракетами.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказали жители трех городов Иордании – Аммана, Аль-Карака и Акабы. "В нашем городе можно было увидеть "салют", – сказал врач из Аль-Карака.

"Мы видели, как ракеты прямо над нами летели в сторону Израиля. Было очень страшно. Конечно же, этой ночью никто не спал. Многие вышли на улицы", – поделился он.

Житель столицы Иордании – Аммана, дом которого находится в районе Мардж-ал-Хамам, сообщил, что вблизи упал обломок ракеты. "Обломок был очень большим. К счастью, он не попал в жилой дом, а просто во двор", – сказал он.

По словам этого мужчины, всю ночь с 13 на 14 апреля улицы Аммана патрулировали военные и полиция, а когда атака закончилась, в небо была поднята военная авиация. "Фактически военные самолеты летали до утра", – уточнил он.

В сложной ситуации оказались те, кто в эту ночь планировал вылететь из аэропорта Аммана. Из-за масштабной иранской атаки все рейсы были отменены. Среди застрявших в аэропорту был и наш собеседник, который со своей семьей собирался лететь в Объединенные Арабские Эмираты. "Аэропорт был переполнен людьми, все просто ждали, когда это закончится. А в небе мы видели ракеты", – рассказал он.

Адвокат из города Акаба, расположенного на юге Иордании, на побережье Красного моря, сообщил, что люди стали свидетелями того, как иранские ракеты сбивала ПВО Израиля. "Мы слышали звуки взрывов, казалось, что все происходит рядом с нами", – вспоминает он.

Люди, живущие на севере страны, были убеждены, что целью ракетных атак являются военные базы США, расположенные в этом регионе, но позже поняли, что это не так.

"Мы не видели ничего подобного с 1991 года, когда Саддам Хуссейн выпустил 39 ракет по Тель-Авиву. Мы как будто снова вернулись в ту ночь. Ситуация в нашей стране сейчас очень непростая. Почти каждую ночь наши пограничники ведут борьбу с вооруженными террористами, которые пытаются проникнуть к нам из Сирии. Почти каждую ночь на границе стреляют", – рассказали местные жители.

Как писал OBOZ.UA,

в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами, общее количество которых достигало 300. Практически все воздушные цели были сбиты средствами ПВО Израиля. Часть была сбита на подлете над Иорданией.