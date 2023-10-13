'Мы начали убивать всех, кто подходил к забору': жители небольшого кибуца в Израиле рассказали, как отразили атаку боевиков ХАМАС

Одним из первых израильских поселений, подвергшихся нападению боевиков ХАМАС утром 7 октября, был небольшой кибуц Нир-Ам, где живут около 400 человек. Его жители не испугались, и устроив жесткий отпор нападающим, отогнали их от своих домов.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на израильские СМИ. Издание отмечает, что Нир-Ам расположен всего в 2 км от сектора Газа.

Атаку боевиков отражали и мужчины, и женщины поселения.

По информации местных СМИ, 25-летняя Инбаль Рабин-Либерман, являющаяся координатором военной безопасности Нир-Аму, утром 7 октября "первой по всему государству Израиль осознала происходящее, бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовывала отряд самообороны и расставила мужчин в засады у забора кибуца".

Видео дня

Девушка родилась и выросла в кибуке, отслужила в боевых частях ЦАХАЛ и вернулась в родное общество, где стала координатором безопасности. В то страшное утро она сделала все, что от нее зависит, чтобы сдержать врага.

Одним из защитников кибуца является 46-летний Адам, которого односельчане называют героем Нир-Ама. Он бывший спецназовец, занимается боксом, не слишком большого, но крепкого телосложения.

7 октября его подняли с кровати звуки стрельбы в 06:30.

"Я взял пистолет, одежду, бронежилет, а еще – сигареты. Мы начали убивать всех, кто подходил к забору", – вспоминает Адам события того утра.

Атаку боевиков отбивали и другие мужчины и женщины из кибуца, которые не были военными и не умели воевать.

"Гражданские люди, не умеющие воевать, но имеющие большое сердце. Двое-трое были из спецназа и имели опыт, но остальные обычные мужчины, работают в ИТ. Обычные, но очень, очень особенные", – рассказал Адам.

По его словам, все вместе они держали бой около пяти часов. Потом наступило затишье. Но оно было обманчивым.

"Мы думали, что все кончилось, но потом пришла вторая волна, от восьми до десяти террористов с пулеметами, с реактивными гранатометами… Они были близко, где-то 10-15 метров. Я побежал к ним, стал и стрелял, вбивал… выстрелами в голову ", – рассказывает Адам.

По его словам, все односельчане понимали, что поставлено на карту. Если бы боевики ХАМАС ворвались в Нир-Ам, то убили бы всех жителей так же, как и в других кибуцах рядом.

В результате боя жители кибуца ликвидировали по меньшей мере 25 вооруженных до зубов боевиков.

В Нир-Ам погиб только один житель, молодой человек, который был на музыкальном фестивале, на который напал ХАМАС.

Вечером 7 октября израильские солдаты вошли в Нир-ам. Всех жителей эвакуировали в Тель-Авив. Теперь они живут в отеле и не знают, когда смогут вернуться домой.

13 октября Израиль официально подтвердил приказ об эвакуации жителей северной части сектора Газа. ЦАХАЛ призвал всех жителей сектора Газа в течение 24 часов эвакуироваться на юг. Израиль планирует наземную операцию на территории анклава.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой : на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу. Десятки, а иногда и сотни убитых мирных жителей до сих пор находят в израильских кибуцах на юге страны.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Также Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа: с понедельника, 9 октября, туда не поступают продовольствие и топливо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические стычки с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!