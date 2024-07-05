'Мы глубоко обеспокоены': в НАТО отреагировали на помощь России в развитии ядерных и ракетных программ КНДР

Содействие страны-агрессора России в развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи является вызовом для глобальной безопасности, в том числе для стран Североатлантического альянса. В ответ НАТО предлагает более тесно сплотиться в Индо-Тихоокеанском регионе.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, именно поэтому на саммит НАТО в Вашингтоне были приглашены представители Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи. А поскольку есть "тенденции объединения авторитарных режимов", НАТО предлагает еще более сплотиться на помощи Украине.

"Иран и Северная Корея разжигают развязанную Россией войну беспилотниками и снарядами. Китай поддерживает военную экономику России и поставляет микроэлектронику и другие товары для ее войны. Чем ближе объединяются авторитарные режимы, тем важнее, чтобы мы теснее сотрудничали с нашими друзьями в Индо-Тихо регионе", – заметил Столтенберг.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в обмен на поддержку, оказываемую Северной Кореей России, Россия помогает Северной Корее с их ракетной и ядерной программами. Это демонстрирует взаимосвязь между нашей безопасностью и безопасностью Южной Кореи и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И это делает партнерство таким важным", – добавил он.

По словам генсека НАТО, организация в контексте сотрудничества с Южной Кореей "будет развивать наше практическое сотрудничество с флагманскими проектами по Украине".

"Такие флагманские проекты касаются нескольких вещей. Частично это медицинская реабилитация украинских воинов; также мы можем теснее работать над вопросами, например, военной техники. Это конкретные проекты, где вместе мы можем сделать больше. Есть разные сферы, где мы можем работать вместе, как в концепции флагманских проектов, так и на двусторонней основе между НАТО и Южной Кореей", – уточнил Столтенберг.

Напомним, что в июне премьер Нидерландов Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем Североатлантического альянса. Однако он начнет исполнение своих обязанностей только в октябре 2024 года, когда истечет срок полномочий Столтенберга после десяти лет пребывания во главе НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будут предложены "конкретные пути" для ускорения ее вступления в Альянс. Также будет обсуждаться, как помочь стране защититься от российской агрессии и подготовиться к членству в НАТО.

В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО. Лидер соседней страны считает, что такой шаг может привести к "эскалации напряженности".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!