'Мы четко дали понять': в США заявили, что готовы дополнительно давить на власть Грузии, чтобы та услышала народ

В Соединенных Штатах Америки заявили, что готовы "применить дополнительные рычаги давления" на власти Грузия, чтобы они услышали народ, вышедший на протесты после оглашения результатов парламентских выборов. Вашингтон и дальше будет поддерживать стремление народа Грузии к ЕС и евроатлантическому сообществу.

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С таким заявлением на брифинге в понедельник, 4 ноября, выступил представитель Государственного департамента Штатов Мэтью Миллер, передает Укринформ. США уже просмотрели значительный объем помощи Тбилиси, приостановив выделение около $95 млн этой помощи.

"Мы четко дали понять, что поддерживаем народ Грузии. Мы четко подчеркнули, что поддерживаем их стремления к ЕС. Мы четко подчеркнули, что поддерживаем их дальнейшую интеграцию с их евроатлантическими партнерами", – подчеркнул он.

Представитель ведомства также подчеркнул, что Вашингтон продолжит рассматривать, целесообразно ли применить дополнительные рычаги влияния на грузинские власти, и если да, "не будет колебаться, чтобы сделать это".

Ранее президент Штатов Джо Байден сказал, что "глубоко озабочен" отступлением от демократии в Грузии. Он призвал правительство страны провести "прозрачное" расследование многочисленных нарушений в ходе голосования.

Напомним, что на парламентских выборах 26 октября, которые отличились массовыми нарушениями правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" согласно заявлению ЦИК набрала 54,08% голосов.

Но как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результатов и говорят о тотальной фальсификации и краже голосов избирателей. Прокуратура Грузии 30 октября объявила о начале расследования предполагаемых фальсификаций и вызвала Зурабишвили на допрос.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 4 ноября, в Тбилиси собралась большая акция протеста против результатов парламентских выборов. Представители оппозиции потребовали от ЦИК признать результаты недействительными из-за фальсификации.

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