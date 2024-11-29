Народ за евроинтеграцию: в Грузии объявили о новой акции протеста

После жестокого разгона в ночь на 29 ноября митинга сторонников евроинтеграции в Тбилиси грузинская оппозиция объявила о намерении провести новую акцию. Сторонников движения Грузии в Европу призвали выйти в 19:00 на главную улицу страны – проспект Руставели.

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Организаторы акции настроены решительно, обещают "бороться до победы" и не дать пророссийской партии "Грузинская мечта" вернуть страну под влияние России и отобрать европейское будущее у грузинского народа. Об этом сообщает издание Sova.

О призыве оппозиции к грузинам снова выйти к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси сообщил один из лидеров коалиции "Единство" Георгий Вашадзе.

"Сегодня с 19 часов мы снова соберемся на Руставели, будем бороться до победы. Мы должны поднажать и переломать эту систему, этот самопровозглашенный режим, который объявил нам: забудьте о Европе, Россия уже здесь!" – написал он.

Напомним, 28 ноября в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Это решение Кобахидзе объяснил "оскорбительным для Грузии шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.

Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщается о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики принялись отлавливать протестующих даже в храме и аптеках.