'Может убедить Трампа': эксперт объяснил, какую роль может сыграть Мелони в отношениях Украины и США. Видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая недавно встречалась с Дональдом Трампом и заверила, не он бросит Украину, возможно, имеет механизм влияния на избранного президента США. Глава итальянского правительства может стать эмиссаром между Европой и США.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал исполнительный директор центра прикладных исследований Пента Александр Леонов. Мелони вряд ли изменит мнение значительной части антиукраински настроенных представителей движения сторонников Трампа MAGA (Make America Great Again).

"Возможно, она может как-то повлиять на Илона Маска, но это не факт, потому что Маск – человек достаточно активный и говорит очень резкие слова. С Европой у него отношения уже испорчены. Но хорошая новость в том, что Мелони не надо убеждать MAGA, ей нужно убедить самого Трампа, потому что, как скажет Трамп, так будет действовать и MAGA", – считает эксперт.

По его убеждению, главе итальянского правительства следует направить все усилия на Трампа. В отличие от премьера Венгрии Виктора Орбана Мелони имеет механизмы, инструменты, силу и влияние для того, чтобы быть эмисаром в отношениях Европы и Соединенных Штатов.

"Орбан очень надеялся на приход Дональда Трампа, но его попытки влезть в мирный процесс, каким-то образом влиять своими инициативами, не привели ни к чему и мы не видели на это реакции Трампа", – сказал Леонов.

Будущий президент Штатов, вероятно, осознал, что Орбан не может обеспечить определенные процессы, а ему нужен человек, который "может влиять на ту или иную сторону, чтобы добиться результата".

"То есть Трампу нужны люди, которые могут добиваться результата. И, очевидно, здесь Мелони выигрывает. Важно, что она не единственная на Европейском континенте, есть еще Борис Джонсон, есть генсек НАТО Марк Рюте, который тоже имеет очень неплохие отношения с Трампом. Есть также польский президент Анджей Дуда. Этот блок украинских друзей должен согласовывать свои позиции и убеждать Трампа в том, что Украина важна", – отметил эксперт.

Как известно, Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США 4 января. Их встреча была неформальной и состоялась в его гольф-клубе во Флориде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Леонов сказал, что позиция Италии во время вторжения РФ стала неожиданностью учитывая традиции пророссийской политики времен Сильвио Берлускони. Теперь же Джорджа Мелони активно поддерживает Украину и десятки раз встречалась с Владимиром Зеленским.