Вопрос не в идеологии: эксперт объяснил, почему ультраправая Мелони поддерживает Украину, а не Россию. Видео

Позиция Италии во время российского вторжения в Украину стала приятным сюрпризом для нашего государства, учитывая традиции пророссийской политики, которые приобрели особо выразительные формы во времена правления Сильвио Берлускони. Джорджа Мелони, которая сейчас является премьер-министром, ранее работала в его правительстве, однако сейчас поддерживает Украину и десятки раз встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал исполнительный директор центра прикладных исследований Пента Александр Леонов. По его словам, Италия – страна, где не было раздела между правыми и левыми по отношению к России. Теперь у Рима есть все шансы стать ключевым игроком в отношениях ЕС и США, в том числе и в вопросах о войне в Украине.

"Можем вспомнить внесистемные итальянские партии, которые тоже приходили к власти на выборах, например, "Пять звезд", они тоже к России относились очень положительно. Собственно говоря, Италия была одной из тех стран, которые лоббировали "Южный поток" и очень хотели российского газа. Поэтому есть загадка, почему Мелони заняла позицию на стороне Украины. Здесь скорее вопрос в ее внутренних убеждениях, в том, что правильно, а что нет. А российская агрессия – это абсолютно неправильно. Она, вероятно, определенным образом шла против общего тренда в Италии, где сильно работала российская пропаганда, было много симпатизировавших России людей", – отметил Леонов.

По его словам, Мелони – политик, которая сломала пророссийскую систему в Италии и пользуется дальше популярностью.

"Это свидетельствует о том, что она умеет говорить с людьми, умеет доносить свое мнение и быть убедительной. Что касается ее отношений с Дональдом Трампом, то это очень важно, в том числе для Европы и для Украины, что она может доносить свое мнение до людей, которые настроены достаточно критично к той или иной теме", – сказал эксперт.

Мелони, в отличие от, например, венгерского премьера Виктора Орбана, имеет механизмы, силу и влияние для того, чтобы быть эмиссаром в отношениях Европы и Соединенных Штатов. Учитывая это, Рим, возможно, станет ключевым игроком в отношениях между новой американской администрацией и Европой, то есть будет общаться с Трампом от ЕС.

"Мелони, несмотря на то, что является лидером ультраправой партии в Италии, неожиданно приняла сторону Украины. Возможно, нет другого политика, который более последовательно и системно отстаивал бы интересы Украины на Европейском континенте. Важно и то, что она является человеком, которого Трамп принимает и воспринимает. Ее роль будет очень важной, потому что, в отличие от премьера Венгрии, Мелони является лидером страны, которая входит в "Большую семерку", – отметил Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мелони сказала, что Дональд Трамп не покинет Украину, потому что это было бы ошибкой с его стороны. Он обладает способностью совмещать дипломатию и сдерживание, и, скорее всего, так будет действовать и сейчас.