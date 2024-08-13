Может быть значительная серия атак: в Белом доме назвали вероятные сроки нападения Ирана на Израиль

В Белом доме считают, что уже на этой неделе Иран может совершить массированное нападение на Израиль. Это может быть значительная серия атак.

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Такими опасениями на брифинге поделился советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Иран и ливанская террористическая группировка "Хезболла" обещали отомстить Израилю за убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболла" Фуада Шукра.

"Мы разделяем те же беспокойства и ожидания, что и наши израильские коллеги. Что касается потенциального времени – это может произойти уже на этой неделе", – отметил Кирби.

Он добавил, что пока трудно точно сказать, какой будет эта атака. Американская сторона продолжает активно наблюдать за ситуацией.

"Мы должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак, и именно поэтому, опять же, мы усилили наши силы и средства в регионе только за последние несколько дней", – сообщил советник по нацбезопасности.

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что Иран, возможно, пересмотрел решение о проведении многоаспектной атаки на Израиль в ответ на ликвидацию главаря группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. На решение отказаться от нападения могли повлиять США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израильский военный эксперт Давид Шарп заявил, что в истории с ликвидацией лидера политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании есть две версии. Но в любом случае речь идет о колоссальном провале спецслужб, а точнее системы охраны государства.

– Reuters сообщило, что российский диктатор Владимир Путин якобы попросил Иран более сдержанно реагировать на убийство предводителя ХАМАСа Исмаила Гании. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы получил такое сообщение от Путина из-за международного военного преступника Сергея Шойгу.

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