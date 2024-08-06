Путин просил Иран проявить сдержанность относительно ответа Израилю на ликвидацию лидера ХАМАС – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин якобы попросил Иран более сдержанно реагировать на убийство предводителя ХАМАСа Исмаила Гании. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы получил такое сообщение от Путина через международного военного преступника Сергея Шойгу, являющегося секретарем Совбеза страны-агрессорки России.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию двух высокопоставленных иранских чиновников, говоривших с изданием на условиях анонимности. Они прокомментировали визит Шойгу в Тегеран.

По данным собеседников издания, Путин попросил Хаменеи сдержанно ответить на вероятное убийство Израилем лидера палестинской группировки ХАМАС, посоветовав избегать нападений на гражданских израильтян.

Такое сообщение Шойгу якобы передал 5 августа во время его встречи с чиновниками Ирана. Источники говорят, что Тегеран также оказывал давление на Москву по поводу поставки истребителей Су-35 российского производства.

Каких-либо дополнительных подробностей собеседники Reuters не предоставили. Однако они отметили, что визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана необходимость воздержания, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке. В то же время Кремль осудил убийство одного из лидеров ХАМАС как "очень опасное".

По словам источников, Ближний Восток был на грани великой войны, и стоящие за убийством "явно пытались спровоцировать такой конфликт".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран. Международный военный преступник оказался в этом регионе в период масштабной эскалации на Ближнем Востоке и подготовки Тегерана к нанесению удара по позициям Израиля.

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