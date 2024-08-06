'Колоссальный провал иранских спецслужб': Давид Шарп озвучил версии ликвидации Хании. Видео

Лидер политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания был ликвидирован в столице Ирана Тегеране 31 июля. Версий произошедшего есть две, но в любом случае речь идет о колоссальном провале спецслужб, а точнее системы охраны государства.

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Кроме того, убийство Хании сильно ударило по престижу Тегерана и его "чести", так как все произошло в резиденции, которая была под шефством Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал израильский военный эксперт Давид Шарп.

"Его (Ханию – Ред.) принимал незадолго до этого верховный лидер Ирана. Он был приглашен на инаугурацию президента. Он приехал в Иран и должен был пользоваться всей максимальной защитой и чувствовать себя в безопасности", – объяснил он.

Что же касается задержаний в Иране после ликвидации Хании, то, по мнению эксперта, если в стране и были агенты Моссада или других структур, они должны были бы сразу же ее покинуть или уйти в подполье, чтобы избежать задержания.

"Однако виновных с точки зрения халатности, назовем это так, обеспечения безопасности при желании можно найти очень много. Это тот случай, где нужны виноватые и наверху, и внизу. Поэтому что бы там ни было, меня ничего не удивит", – сказал Шарп.

Такие операции являются последовательной стратегией, призванной понизить возможности боевиков как военного, так и административного характера, добавил он. Все это происходит в рамках боевых действий в секторе Газа.

Напомним, что ранее стало известно, что лидер политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания погиб от взрыва бомбы. Взрывное устройство тайно пронесли в гостиницу в Тегеране и установили в его номере.

В Иране арестовали более двух десятков человек после ликвидации Исмаила Хании. В частности, речь идет о высокопоставленных должностных лицах разведки, военных чиновниках и персонале военного гостевого дома в Тегеране.

Как сообщал OBOZ.UA, Исмаила Ханию называли "главным врагом Израиля". Он еще в студенческие годы присоединился к террористическим формированиям; возглавлял политбюро ХАМАС с 2017 года.

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