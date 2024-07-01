Молдова проводит военные учения с участием резервистов: что происходит

В Молдове начались теоретические и практические учения резервистов Вооруженных сил. Они продлятся с 1 по 5 июля 2024 года.

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Об этом сообщило министерство обороны Молдовы. Отмечается, что целью этих учений проверка навыков резервистов и их ознакомление с техникой и вооружением Национальной армии.

"В течение пяти дней участники будут проходить теоретические и практические занятия на разных учебных площадках: боевая стрельба, оказание первой медицинской помощи, РХБ, радиоподготовка и другие", – говорится в сообщении ведомства.

Обучение проходит в соответствии с требованиями закона о резерве Вооруженных Сил, а также планом подготовки Национальной армии Молдовы на 2024 год.

Напомним, что в мае 2024 года в молдавском аэропорту Кишинева сел самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины, США. На этом самолете в Молдову прибыли американские военнослужащие на обучение "Щит миру".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Молдове завершились учения Национальной армии с участием военных США. Swift Response-2024 проводился под руководством американского командования в Европе и Африке.

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