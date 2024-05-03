В Молдове пройдут военные учения с участием американских солдат: что происходит

В Молдове состоятся учения Национальной армии с участием военных из США. Тренировки пройдут в период с 9 по 16 мая.

Эти учения, известные как Swift Response-2024, будут проводиться под руководством американского командования в Европе и Африке. Об этом сообщает издание NewsMaker.

"С 9 по 16 мая Национальная армия примет участие в учениях Swift Response-2024, проводимых под руководством американского командования в Европе и Африке. Обучение пройдет на территории Молдовы", – сообщило минобороны Молдовы.

Участие в учениях примут 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона спецназначения Fulger и военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. К маневрам также привлечены два американских самолета C-130 Hercules.

Цель обучения состоит в развитии возможностей и повышении уровня оперативной совместимости между участниками, а также применении на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки.

Напомним, начавшиеся 4 марта военные Швеции и Норвегии во время учений НАТО Nordic Response 24 проживали в домах, принадлежащих российской элите. Они расположены в норвежском городе Бардуфосси на севере страны, из окон коттеджей открывается вид на военно-воздушную базу.

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