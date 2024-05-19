В Молдове высадились американские военные: что происходит

В молдавском аэропорту Кишинева сел самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины, США. На этом самолете в Молдову прибыли американские военнослужащие на учения "Щит мира".

Как сообщило посольство США в Молдове, всего прилетели 35 военнослужащих из гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе. Они должны организовать и провести учения молавских чиновников.

"В сотрудничестве с министерствами Молдовы (американские военные) должны отработать тактики реагирования, необходимые для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае чрезвычайных ситуаций", - отметили в посольстве.

Кроме того, известно, что самолет доставил в Кишинев медицинское оборудование для министерства обороны Молдовы "в рамках американской помощи".

"Соединенные Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к созданию демократического, преуспевающего и безопасного будущего", - подчеркнули американские дипломаты.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Молдове завершились учения Национальной армии с участием военных США. Swift Response-2024 проводился под руководством американского командования в Европе и Африке. В учениях принимали участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальон спецназначения Fulger и военные из 82-й воздушно-десантной дивизии США. К маневрам также привлекались два американских самолета C-130 Hercules.

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