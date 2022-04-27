Молдова не создала боеспособную армию, сейчас мы осознаем последствия, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду признала, что ее страна фактически не имеет боеспособной армии. Национальная армия Молдовы осталась без снаряжения, военной техники и боеспособных средств.

Об этом она сказала в выступлении к 30-летию создания Генштаба Национальной армии и Дня государственного флага. Санду отметила, что эту ситуацию нужно менять.

"Молдова не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость", – заявила президент Молдовы.

Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.

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Санду заявила, что наличие хорошо подготовленной армии дает стране уверенность в себе и свободу стратегического выбора.

"Молдова должна приложить все усилия для создания профессионального современного войска. Это инвестиция в безопасность и защиту страны. … Сейчас, когда прямо у наших границ идет война, мы это прекрасно понимаем", – подчеркнула она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья раздался взрыв. Были взорваны две вышки.

А накануне в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы у здания, где расположены офисы так называемого Министерства государственной безопасности и филиала российской Федеральной службы безопасности в "ПМР".

В связи с инцидентами в непризнанном Приднестровье Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности.