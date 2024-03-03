Молдавия заявила, что Россия не имеет права читать лекции о демократии

Россия не вправе читать лекции о демократии, заявило Министерство иностранных дел Молдовы. Так молдавские дипломаты прокомментировали последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу обращения Приднестровья к России.

Ранее Лавров заявил, что правительство Молдовы (он его по привычке назвал режимом) "идет по стопам Киева". То есть пытается "подавить демократический выбор Приднестровья". В ответ МИД Молдовы напомнил России о Навальном и Украине.

"Министр Лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Страна, которая сажает в тюрьму оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли", – заявили в Молдавии.

Также дипломаты республики отметили, что их страна "строит европейское будущее", чтобы любые "граждане независимо от языка и этнической принадлежности жили в мире и процветании".

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" всех уровней обратились в РФ, ОБСЕ, СНГ, Европарламент, "Красный Крест" и к генсеку ООН с просьбой защитить Приднестровье от якобы усиления давления со стороны Кишинева.

В МИД РФ заявили, что "внимательно" рассматривают все просьбы "ПМР", а в Госдуме РФ пообещали провести консультации с президентом Владимиром Путиным.

В правительстве Молдовы заявили, что это обращение "ПМР" спланировано теми, "кто находится слева от Днестра, и Кремлем".

Съезд "депутатов" непризнанного Приднестровья был призван предоставить Москве оправдание возможной эскалации против Молдовы. По мнению аналитиков, Кремль может предпринять такие действия как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!