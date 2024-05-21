'Мне некомфортно выражать соболезнования': глава МИД Литвы отреагировал на смерть президента Ирана

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объяснил, почему не считает правильным выражать соболезнования Ирану в связи с гибелью президента страны Ибрагима Раиси. Он напомнил о роли Тегерана в войне против Украины.

Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства написал на своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter), в понедельник, 20 мая. Чиновник отметил, что иранцы передают российским оккупантам оружие.

Ландсбергис написал, что ему не комфортно посылать соболезнования, поскольку Иран передает государству-агрессору беспилотники типа Shahed для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры в Украине.

"Мне неудобно выражать соболезнования, пока Иран посылает беспилотники, которые используются против гражданских в Украине", – написал он.

Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном. Также жертвой крушения стал министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.

Погибли также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, представитель лидера Исламской революции в этой же провинции аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц.

Авиакатастрофа с иранским лидером всколыхнула пропагандистов в стране-агрессоре России, которая дружит с Ираном. Они традиционно "приплели" к этому событию Украину, Британию и США.

Как сообщал OBOZ.UA, Ибрагим Раиси известен как союзник российского диктатора Путина и террористической организации ХАМАС. Он заявлял о готовности быть "посредником" между РФ и Украиной, а также поздравлял боевиков с "победой" над Израилем.

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