В правительстве Италии планируют назвать аэропорт Мальпенса – самый большой в Милане – в честь скандального экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини сказал, что с удовольствием сделает это "в память о своем друге... великом итальянце".

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Об этом Сальвини сообщил в X (Twitter). Но идея понравилась не всем политическим силам Италии.

Сальвини инициировал такое переименование еще в 2023 году, через несколько дней после похорон своего политического соратника. Напомним, что Берлускони умер в Милане 12 июня 2023-го в возрасте 86 лет.

Мэр Милана Беппе Сала из левоцентристской коалиции не поддержал Сальвини, напомнив о законодательстве: дело в том, что названия новых улиц и площадей, изменение названий, а также утверждение мемориальных досок и памятников лицам, умершим менее 10 лет назад, должны соглашаться префектом.

Лидер "Демократической партии" в Ломбарии Пьерфранческо Майорино назвал подобное чествование памяти Берлускони "действительно неподходящим выбором". Он сказал, что бывший премьер "был вызывающим разногласия человеком и лицом с очень неоднозначной историей".

А лидер популистского "Движения пяти звезд" Никола Ди Марко назвал идею "признаком полного упадка институтов".

"В Италии мы прошли путь от названия аэропортов в честь Фальконе и Борселлино до Берлускони, от тех, кто боролся с мафией, до того, кто годами позорил Италию по всему миру, а теперь они хотят, чтобы мир смеялся над нами, приземлившись в нашей стране", – сказал политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Друг диктатора Владимира Путина Сильвио Берлускони обвинял в войне в Украине нашу страну и президента Владимира Зеленского. Бывший итальянский премьер постоянно подыгрывал российской пропаганде. К примеру, утверждал, мол Украина "напала на две автономные республики Донбасса" и этим спровоцировала полномасштабную войну.

– В конце сентября 2015 года Берлускони посещал временно оккупированный Россией украинский Крым.

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