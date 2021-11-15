Мы не пропустим ни одного мигранта из Беларуси: в ЕС сделали заявление о миграционном кризисе. Фото и видео

Европейский Союз не намерен пускать с территории Беларуси мигрантов, которые собрались на границе с Польшей. Им необходимо предоставить гуманитарную помощь и вернуть на родину.

Об этом 15 ноября на пресс-конференции заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его заявление прозвучало после того, как ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась и мигранты намеревались устроить прорыв (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца) .

"ЕС не сможет впустить никого из мигрантов. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", – сказал Боррель.

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На белорусской стороне закрытого пограничного перехода в районе польского города Кузница собрались 3,5 тыс. мигрантов. Они покинули палаточный городок и готовились штурмовать КПП "Брузги", с этой целью уже устроили дымовую завесу.

Фото и видео с места событий распространил ряд Telegram-каналов. Также об угрозе в Twitter сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тыс. мигрантов", – написал он.

Жарын также отметил, что белорусы сознательно нагнетают обстановку на границе. Кроме того, польские военные предупредили, что готовы применить силу, если мигранты попытаются незаконно перейти границу.

Евросоюз изменил санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса. Теперь под санкции ЕС могут попасть вообще все, кто "содействует режиму" в незаконном пересечении внешних границ Евросоюза.

Напомним, что 15 ноября огромная толпа мигрантов уже предприняла попытку штурма КПП "Брузги" в Гродненской области Беларуси на границе с Польшей. Сотни людей насильно начали прорывать пограничный забор. С белорусской стороны раздавались выстрелы. Польские правоохранители стянули к месту событий водометы.

Пока некоторые люди только покидали свои палатки, те, что были впереди, начали ломать ограждение из колючей проволоки на польской границе.

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