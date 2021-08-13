Между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал из-за высказывания Жириновского: новые детали

Между Россией и Азербайджаном разгорелся политический скандал, который начался из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского и ответа ему экс-посла Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Исфандияра Вахабзаде. В результате последнему запретили въезд в РФ на 50 лет.

В эфире "Радио Комсомольская правда" 30 июля Жириновский заявил, что в Азербайджане царит диктатура Ильхама Алиева, а в свое время эту территорию шах Ирана подарил Российской империи.

"Мы должны вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза. Южный Кавказ – это наша зона влияния. И 200 лет они были под нашими знаменами", – сказал он.

По мнению политика, если президент США Джо Байден захочет, то Алиева свергнут в течение двух недель.

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"И только мы сможем спасти его, как мы спасли Пашиняна (премьер-министр Армении Никол Пашинян, – Ред.)" – подчеркнул Жириновский.

После этого интервью в Баку вызвали поверенного в делах посольства РФ, вручили ему ноту протеста и выразили серьезную обеспокоенность "безответственными и провокационными" высказываниями Жириновского, направленными "на нанесение ущерба" отношениям Азербайджана и России.

А 10 августа Исфандияр Вахабзаде записал видеообращение к Жириновскому, в котором назвал его "жирной свиньей и старым ослом".

"Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация. Мы отправляем вам икру, рыбу… В этом месяце я тебе отправлю намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю, чтобы тебе надели его на твою пасть", – отметил бывший посол.

Он также добавил, что "русские свиньи ерундой занимаются, воняют, а их вонь распространяется на весь мир, дышать невозможно".

12 августа в МВД РФ сообщили о запрете въезда Вагабзаде на территорию страны сроком на 50 лет (сейчас политику 67 лет) за "разжигание межнациональной розни".

В свою очередь, Жириновский в эфире "Соловьев LIVE" пообещал "направить жесткое письмо" Алиеву с требованием возбудить уголовное дело против Вахабзаде. По мнению лидера ЛДПР, он ничего плохого про Азербайджан не сказал, а экс-посол на него "окрысился".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский объявил награду в 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг.

В Киеве скандального российского политика заочно судили по статье о финансировании терроризма. Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок на 10-12 лет с конфискацией имущества.