'Между Израилем и ХАМАС нет знака равенства': Байден назвал возмутительным решение МКС об ордере на арест Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал возмутительным ходатайство главного прокурора Международного уголовного суда (МКС) Карима Хана о выдаче ордера на арест Биньямина Нетаньяху. По его словам, США "всегда будут поддерживать Израиль в противодействии угрозам его безопасности"

Об этом говорится в заявлении Байдена, обнародованном в понедельник, 20 мая, на сайте Белого дома. По мнению американского лидера, "между Израилем и ХАМАС нет знака равенства".

"И позвольте мне сказать четко: что бы ни имел в виду этот прокурор, нет равнозначности. Никакой. Между Израилем и ХАМАСом. Мы будем всегда поддерживать Израиль в противодействии угрозам его безопасности", – говорится в заявлении Байдена.

Кроме того, советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также отметил, что МКС вышел за пределы своей юрисдикции. По мнению чиновника, ХАМАС, которое США считают террористической группировкой, нужно привлечь к ответственности за атаки 7 октября, но другим способом.

"В военном смысле они уже несут ответственность от ЦАХАЛ. И от Соединенных Штатов, благодаря нашей помощи ЦАХАЛу, а также из-за введенных нами санкций. Мы ищем собственные способы привлечь ХАМАС к ответственности за то, что они сделали", – добавил чиновник.

Что предшествовало

Напомним, что 20 мая главный прокурор МКС в Гааге Карим Хан подал ходатайство об ордерах на арест Нетаньяху, Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других должностных лиц группировки. Он считает, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества. Заявление Хана должно рассмотреть коллегия судей МКС.

На основании доказательств, собранных и изученных МКС, он считает Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа – руководителя группировки в Секторе Газы Яхью Синвара, главнокомандующего военным крылом ХАМАСа Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (Дейфа) и председателя полиции ответственными за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Израиле и Палестинских территориях.

В частности, лидеров ХАМАСа подозревают в истреблении, убийствах, изнасиловании и других формах сексуального насилия, захвате заложников, пытках, жестоком обращении с пленными и посягательстве на человеческое достоинство.

Нетаньяху и Галанту, в частности, инкриминируют использование голода как метода ведения войны, умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или вред здоровью, умышленное убийство, умышленные атаки на гражданское население, истребление и/или убийство, в том числе в контексте смертей, вызванные голодом, преследования и другие бесчеловечные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, США уже приостановили передачу бомб Израилю из-за начала его военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон откажется от поставок вооружения, включая снаряды для артиллерии, если в Рафах вторгнется израильская армия.

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