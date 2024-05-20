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Прокурор МУС требует выдачи ордера на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС: подробности

Анна Паскевич
Мир
3 минуты
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Прокурор МУС требует выдачи ордера на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС: подробности

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан подал ходатайство об ордерах на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других должностных лиц группировки.

Об этом говорится в заявлении прокурора. На основании собранных доказательств прокурор МКС считает лиц, в отношении которых требует ордеров, ответственными за военные преступления и преступления против человечества.

Военные преступления, о которых идет речь в заявлении, были совершены во время "международного вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, а также продолжавшегося параллельно немеждународного вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС".

В чем обвиняются Нетаньяху и Галант

Нетаньяху и Галант обвиняются в истреблении голодом, преднамеренном причинении сильных страданий или серьезном вреде телу или здоровью, умышленным нападениям на гражданских, преследовании и других "бесчеловечных действиях как преступлениях против человечества".

Как заявляет Карим Хан, его офис собрал доказательства того, что Израиль намеренно и систематически лишал гражданских во всех частях Сектора Газа объектов, необходимых для выживания человека.

Это произошло после полной осады анклава и закрытия пунктов пересечения границы Рафах, Керем Шалом и Эрез, а затем и путем ограничения пищи и лекарств через эти пограничные переходы.

По словам прокурора, Израиль делал это с целью ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и "коллективного наказания гражданского населения Сектору Газы, которое они (Израиль. – Ред.) воспринимали как угрозу".

В чем обвиняют лидеров ХАМАС

Карим Хан рассказал агентству CNN, что лидер ХАМАС Яхья Синвар, командующий боевиков ХАМАС Мохаммед Диаб Ибрагим аль-Масри и политический лидер группировки Исмаил Хания обвиняются в "истреблении, убийстве, захвате заложников, изнасиловании и сексуальном насилии в заключении".

"Мир был потрясен 7 октября, когда людей вырвали из их спален, из их домов, из разных кибуцев в Израиле", – сказал Хан, добавив, что "люди сильно пострадали".

Коллегия судей МУС теперь рассмотрит заявление Хана об ордерах на арест.

Прокурор МУС требует выдачи ордера на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС: подробности

"Ордера против израильских политиков ознаменовали собой первый случай, когда МУС нацелился на главного лидера близкого союзника США. Это решение ставит Нетаньяху в компанию с президентом России Владимиром Путиным, на которого МУС выдал ордер на арест в связи с войной Москвы в Украине", – говорится в материале CNN.

Как напоминает агентство, в прошлом месяце, когда появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "будут возмущением исторических масштабов" и что Израиль "имеет независимую правовую систему, которая тщательно расследует все нарушения закона".

Комментируя это, Хан ответил: "Никто не стоит выше закона".

Он добавил: если Израиль не согласен с МУС, "они свободны, несмотря на свои возражения против юрисдикции, подать иск перед судьями суда, и я советую им это сделать".

Израиль и США не являются членами МУС. Однако МУС утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом после того, как палестинские лидеры официально согласились соблюдать основополагающие принципы суда в 2015 году.

Как сообщал OBOZ.UA, США уже приостановили передачу бомб Израилю из-за начала его военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон откажется от поставок вооружения, включая снаряды для артиллерии, если в Рафах вторгнется израильская армия.

Ранее ЦАХАЛ взяли под контроль и закрыл КПП Рафаха с Египтом, заявив о "целенаправленных рейдах" против ХАМАС непосредственно в городе.

До этого Израиль нанес более 50 ударов по объектам боевиков в районе Рафаха и заявил о начале военной операции.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Рафахе будет продолжаться, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован. Также, по его слвоам, военную операцию может прекратить возвращение первого заложника.

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