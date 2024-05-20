Прокурор МУС требует выдачи ордера на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС: подробности

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан подал ходатайство об ордерах на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других должностных лиц группировки.

Об этом говорится в заявлении прокурора. На основании собранных доказательств прокурор МКС считает лиц, в отношении которых требует ордеров, ответственными за военные преступления и преступления против человечества.

Военные преступления, о которых идет речь в заявлении, были совершены во время "международного вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, а также продолжавшегося параллельно немеждународного вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС".

В чем обвиняются Нетаньяху и Галант

Нетаньяху и Галант обвиняются в истреблении голодом, преднамеренном причинении сильных страданий или серьезном вреде телу или здоровью, умышленным нападениям на гражданских, преследовании и других "бесчеловечных действиях как преступлениях против человечества".

Как заявляет Карим Хан, его офис собрал доказательства того, что Израиль намеренно и систематически лишал гражданских во всех частях Сектора Газа объектов, необходимых для выживания человека.

Это произошло после полной осады анклава и закрытия пунктов пересечения границы Рафах, Керем Шалом и Эрез, а затем и путем ограничения пищи и лекарств через эти пограничные переходы.

По словам прокурора, Израиль делал это с целью ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и "коллективного наказания гражданского населения Сектору Газы, которое они (Израиль. – Ред.) воспринимали как угрозу".

В чем обвиняют лидеров ХАМАС

Карим Хан рассказал агентству CNN, что лидер ХАМАС Яхья Синвар, командующий боевиков ХАМАС Мохаммед Диаб Ибрагим аль-Масри и политический лидер группировки Исмаил Хания обвиняются в "истреблении, убийстве, захвате заложников, изнасиловании и сексуальном насилии в заключении".

"Мир был потрясен 7 октября, когда людей вырвали из их спален, из их домов, из разных кибуцев в Израиле", – сказал Хан, добавив, что "люди сильно пострадали".

Коллегия судей МУС теперь рассмотрит заявление Хана об ордерах на арест.

"Ордера против израильских политиков ознаменовали собой первый случай, когда МУС нацелился на главного лидера близкого союзника США. Это решение ставит Нетаньяху в компанию с президентом России Владимиром Путиным, на которого МУС выдал ордер на арест в связи с войной Москвы в Украине", – говорится в материале CNN.

Как напоминает агентство, в прошлом месяце, когда появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "будут возмущением исторических масштабов" и что Израиль "имеет независимую правовую систему, которая тщательно расследует все нарушения закона".

Комментируя это, Хан ответил: "Никто не стоит выше закона".

Он добавил: если Израиль не согласен с МУС, "они свободны, несмотря на свои возражения против юрисдикции, подать иск перед судьями суда, и я советую им это сделать".

Израиль и США не являются членами МУС. Однако МУС утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом после того, как палестинские лидеры официально согласились соблюдать основополагающие принципы суда в 2015 году.

Как сообщал OBOZ.UA, США уже приостановили передачу бомб Израилю из-за начала его военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон откажется от поставок вооружения, включая снаряды для артиллерии, если в Рафах вторгнется израильская армия.

Ранее ЦАХАЛ взяли под контроль и закрыл КПП Рафаха с Египтом, заявив о "целенаправленных рейдах" против ХАМАС непосредственно в городе.

До этого Израиль нанес более 50 ударов по объектам боевиков в районе Рафаха и заявил о начале военной операции.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Рафахе будет продолжаться, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован. Также, по его слвоам, военную операцию может прекратить возвращение первого заложника.

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