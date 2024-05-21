'Новый антисемитизм': Нетаньяху отреагировал на запрос прокурора МУС об ордере на свой арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордеров на его арест, а также на арест израильского министра обороны Йоава Галанта. Он назвал "новым антисемитизмом" сравнение Израиля с ХАМАС.

В видеообращении, опубликованном на официальном аккаунте Нетаньяху в социальной сети Х (ранее Twitter) в понедельник, 20 мая, премьер Израиля сказал, что решение прокурора МУС "абсурдное и ложное". Оно, считает политик, направлено против всего Израиля.

"С какой наглостью вы смеете сравнивать монстров ХАМАС с солдатами ЦАХАЛ, самой моральной армии в мире? С какой смелостью вы сравниваете ХАМАС, который убивал, сжигал, резал, насиловал и похищал наших братьев и сестер, и солдат ЦАХАЛ, которые ведут справедливую войну, не имеющую аналогов, с непревзойденной моралью?" – сказал он.

Обращаясь к народу Израиля, Нетаньяху пообещал, что попытки МУС "связать нам руки потерпят неудачу", что никакой международный форум "не помешает нам нанести удар по тем, кто стремится к нашему уничтожению", и что Израиль свергнет ХАМАС и добьется "полной победы".

Напомним, что 20 мая главный прокурор МУС в Гааге Карим Хан подал ходатайство об ордерах на арест Нетаньяху, Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других должностных лиц группировки. Он считает, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества.

Заявление Хана должна рассмотреть коллегия судей МУС.

Как сообщал OBOZ.UA, США уже приостановили передачу бомб Израилю из-за начала его военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон откажется от поставок вооружения, включая снаряды для артиллерии, если в Рафах вторгнется израильская армия.

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