Меркель ответила на вопрос, считает ли Путина "убийцей". Видео
Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что открыто выражает свою критику в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, но избежала прямого ответа, считает ли его "убийцей".
Об этом ее на сессии ПАСЕ 20 апреля спросил украинский нардеп Алексей Гончаренко. В частности, попросил лишь ответить "Да" или "Нет", уточнил он вскоре в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Что касается Владимира Путина, скажу своими словами: когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах", – заявила она.
Политик привела пример, что среди таких тем есть нарушения прав человека в РФ, в частности, ситуация вокруг Алексея Навального.
"Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов (о которых говорила Путину. – Ред.), касающихся прав человека в России", – добавила Меркель.
"Госпожа канцлер Германии заверила, что критикует Путина, в частности, во время личного общения. По ее словам, она критикует то, что считает недопустимым в области прав человека в России. Можно рассматривать этот ответ как "дипломатическое да", – констатировал Гончаренко.
Напомним: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко получил жесткое замечание от президента Парламентской ассамблеи Совета Европы во время демонстрации на сессии простреленного на Донбассе флага.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время одного из телеинтервью президент США Джо Байден заявил, что считает Путина "убийцей". Также он обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.
Путин со своей стороны отреагировал довольно странно: он пожелал Байдену здоровья и процитировал детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так называется".
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил слова американского лидера о том, что их российский коллега является "убийцей".
Бывший командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес тоже заявил, что Путин "убийца" и Кремль уважает только силу.