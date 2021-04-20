Меркель ответила на вопрос, считает ли Путина 'убийцей'. Видео

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что открыто выражает свою критику в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, но избежала прямого ответа, считает ли его "убийцей".

Об этом ее на сессии ПАСЕ 20 апреля спросил украинский нардеп Алексей Гончаренко. В частности, попросил лишь ответить "Да" или "Нет", уточнил он вскоре в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что касается Владимира Путина, скажу своими словами: когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах", – заявила она.

Политик привела пример, что среди таких тем есть нарушения прав человека в РФ, в частности, ситуация вокруг Алексея Навального.

"Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов (о которых говорила Путину. – Ред.), касающихся прав человека в России", – добавила Меркель.

"Госпожа канцлер Германии заверила, что критикует Путина, в частности, во время личного общения. По ее словам, она критикует то, что считает недопустимым в области прав человека в России. Можно рассматривать этот ответ как "дипломатическое да", – констатировал Гончаренко.

Напомним: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко получил жесткое замечание от президента Парламентской ассамблеи Совета Европы во время демонстрации на сессии простреленного на Донбассе флага.

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