Президент Литви слідом за Байденом назвав Путіна "вбивцею". Відео
Президент Литви Гітанас Наусєда підтвердив слова американського лідера Джо Байдена про те, що їхній російський колега Володимир Путін є "вбивцею".
Про це він заявив у відповідь на запитання журналіста Baltic News Service. Наусєда пояснив, що вважає так через розв'язану Росією війни проти України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"На жаль, так, я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права нації на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів", – сказав президент Литви.
Нагадаємо, під час одного з телеінтерв'ю Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Також президент США звинуватив лідера країни-агресора у спробах очорнити його репутацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Путін зі свого боку на категоричну позицію президента США відреагував доволі дивно: він побажав Байдену здоров'я і процитував дитячу приказку: "Хто як обзивається, той так називається".
Через деякий час Путін запропонував Байдену поговорити онлайн. Однак у американського президента відхилили цю пропозицію, заявивши, що політик зайнятий і вже все сказав.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підтримує слова Байдена про Путіна-"вбивцю", адже саме через Росію на Донбасі вже сім років йде війна і загинуло 10 тисяч українців.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков переконаний, що для нашої країни не стоїть питання – чи вбивця президент Росії Володимир Путін.
Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак погодився з висловлюванням президента США Джо Байдена, що глава Росії Володимир Путін – "вбивця".