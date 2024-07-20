В Польше автобус с украинцами попал в страшное ДТП: среди тяжелораненых – дети. Фото

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины дорожной службы и автобуса, в котором находились граждане Украины. Вследствие аварии 9 человек получили ранения.

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Пятеро людей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает польское издание RMF24.

ДТП произошло на автомагистрали А2 в Свебодзинском уезде. В больницу с места происшествия были доставлены 9 человек, в том числе дети. Пятеро пострадавших получили тяжелые травмы. Дети входят в число наиболее серьезно пострадавших.

Авария произошла между развязками Тожим и Йорданово. Представитель полиции Свебодзина Марцин Ручиньский сообщил, что автобус врезался в машину дорожной службы, на которой располагался предупреждающий знак о сужении проезжей части в результате ремонта дорожного покрытия.

После столкновения автобус, в котором находились девять граждан Украины, перевернулся. Среди пассажиров было четверо детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет.

Польские полицейские сообщили, что пострадали только люди, ехавшие в автобусе. В дальнейшем правоохранители будут выяснять причины происшествия. Однако уж сейчас известно, что водитель автобуса был трезв.

Маршрут по направлению поселка Швецко перекрыт. Организован временный объезд на Национальную дорогу 92.

В свою очередь граждане Польши в комментарии к сообщению о ДТП на Facebook-странице полиции Свебодзина возмутились действиями дорожной службы. Люди заявили, что подобные ДТП уже случались на этом участке трассы и обвинили в трагедиях дорожные службы, которые пытаются экономить деньги.

Поляки привели в пример Германию, где на аварийной полосе перед строительством стоят 2-3 дорожных авто, которые информируют о ремонте, а лишь затем полосу перекрывают. При этом они заявили, что в Польше водители часто не успевают среагировать на предупреждение о ремонтных работах и вынуждены менять полосу движения на участке трассы, где разрешенная скорость может достигать 140 км/ч.

Напомним, в Польше автобус с украинцами вылетел в кювет, вследствие ДТП пострадали 14 человек. Авария произошла в Люблинском воеводстве.

Ранее сообщалост, что в Варшаве 3 мая произошла смертельная авария, в ходе которой автомобиль BMW столкнулся с деревом. В результате этого инцидента погибли три человека. Среди них два гражданина Украины и один белорус.

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