Байден поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его в Белый дом – СМИ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Он лично позвонил по телефону кандидату от Республиканской партии и пригласил его на встречу.

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Во время разговора Байден отметил важность "плавного перехода власти" и р"аботы над объединением страны после выборов". Об этом сообщает АР.

"Байден пригласил Трампа встретиться с ним в Белом доме. Сотрудники аппарата согласуют конкретную дату в ближайшее время", – цитирует издание свои источники в Белом доме.

Кроме того, действующий президент США провел разговор с вице-президентом Камалой Харрис и поздравил его с "исторической кампанией", добавили в администрации Байдена.

Байден намерен обратиться к нации в четверг.

Так же и вице-президент Камала Харрис позвонила по телефону Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Как рассказал помощник чиновника, "Харрис обсуждала с Трампом важность мирной передачи власти".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

О своей победе уже объявил и сам кандидат. В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны.

Кроме того, он заявил, что его цель – остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он заявил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Трамп уже начали поздравлять с победой лидеры других стран. Трамп и его сторонники уже празднуют победу, хотя окончательное оглашение результатов должно объявить коллегия избирателей в декабре-январе.

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