Макрон предложил пригласить оппозицию Беларуси на саммит G7 – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон якобы считает, что белорусскую оппозицию стоит пригласить на саммит "Большой семерки" (G7). Мероприятие состоится в июне.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к президенту. По словам собеседника, с предложением глава государства выступил на фоне ситуации с самолетом Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

"Президент Макрон выступает за приглашение белорусских оппозиционных политиков на саммит G7 в следующем месяце, если британские хозяева встречи согласятся", – пишет агентство.

О каких конкретно белорусских оппозиционерах идет речь, не уточняется.

Издание подчеркивает, что ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала "Большую семерку" усилить давление на незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

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