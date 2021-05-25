Макрон предложил пригласить оппозицию Беларуси на саммит G7 – СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон якобы считает, что белорусскую оппозицию стоит пригласить на саммит "Большой семерки" (G7). Мероприятие состоится в июне.
Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к президенту. По словам собеседника, с предложением глава государства выступил на фоне ситуации с самолетом Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
"Президент Макрон выступает за приглашение белорусских оппозиционных политиков на саммит G7 в следующем месяце, если британские хозяева встречи согласятся", – пишет агентство.
О каких конкретно белорусских оппозиционерах идет речь, не уточняется.
Издание подчеркивает, что ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала "Большую семерку" усилить давление на незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.
Отец Романа назвал это хорошо спланированной акцией спецслужб. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.
Также появилось обращение журналиста, записанное из СИЗО, в котором он говорит, что "дает признательные показания".
В то же время правозащитники признали Протасевича политическим узником.
В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске.
Инцидент с задержанием Протасевича вызвал большой международный резонанс. Что грозит власти Беларуси за это – читайте в нашем материале.