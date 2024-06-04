Макрон обсудил с Нетаньяху создание Палестинского государства: что происходит

Заключение мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом откроет реальную перспективу создания Палестинского государства. Это единственный способ обеспечить необходимые гарантии безопасности для израильтян и удовлетворить законные стремления палестинцев.

Соответствующее мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, говорится в прессрелизе Елисейского дворца. Французский лидер призвал собеседника к прекращению огня согласно мирному плану.

Макрон озвучил требование освободить заложников, среди которых двое французских граждан, и прекратить препятствование доставке гуманитарной помощи.

"Это соглашение должно вновь открыть реальную перспективу для реализации решения о двух государствах, которое является единственным способом обеспечить необходимые гарантии безопасности для Израиля и удовлетворить законные стремления палестинцев", – подчеркнул президент Франции.

Он выразил убеждение, что Газа должна быть неотъемлемой частью будущего Палестинского государства, а ее реформированная и укрепленная администрация с помощью международного сообщества должна обеспечить надежное управление.

Напомним, министры иностранных дел Франции и Германии Стефан Сежурне и Анналена Бербок заявили, что их страны пока не готовы признать Палестину отдельным независимым государством, как это хотят сделать Норвегия, Ирландия и Испания. Во Франции считают, что "процесс еще должен дойти до этого этапа", а в ФРГ надеются на "не декларативное, а политическое решение".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нетаньяху заявил, что Израиль может приостановить войну с террористической организацией ХАМАС на 42 дня. Но он назвал несколько условий.

– Израиль принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает план несовершенным. Однако помешать прекращению огня на Ближнем Востоке может не только Иран, но и внутренняя ситуация в самом Израиле, где часть правительства выступает категорически против соглашения.

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