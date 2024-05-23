'Соблюдаем принцип двух государств': во Франции и Германии сказали, готовы ли признать Палестину

Франция и Германия пока не готовы признать Палестину отдельным независимым государством, как это хотят сделать Норвегия, Ирландия и Испания. Во Франции считают, что "процесс еще должен прийти к этому этапу", а в ФРГ надеются на "не декларативное, а политическое решение".

Об этом заявили министры иностранных дел Франции и Германии Стефан Сежурне и Анналена Бербок соответственно. Оба чиновника сослались на принцип "двух государств", который их страны одобряют, но отметили, что в отношении Палестины о государстве говорить пока рано.

Принцип или "план сосуществования двух государств" активно поддерживает Женевская инициатива. Также ему подвержены в самом Израиле, в палестинском анклаве и даже в ХАМАС. Начиная с Мадридской конференции 1991 года, было предпринято много дипломатических усилий по реализации "принципа двух государств". Но и переговоры в Осло 1993 года, и саммит Кэмп Дэвид-2000, переговоры Таба в начале 2001 года, и мирные переговоры 2013-14 годов так ничем и не завершились.

В частности, по словам Сежурне, "условия официального признания палестинского государства не отвечают условиям государственности". Таким образом, признание Палестины "является символическим и политическим позированием", которое пока неуместно.

"Процесс (признание) еще должен дойти до этапа признания. Но это не просто символический вопрос – это дипломатический инструмент на службе решения проблем двух государств, живущих бок о бок в мире и безопасности. Франция не считает, что уже выполнены условия для того, чтобы это решение оказало реальное влияние на процесс", – сказал Сежурное после переговоров со своим коллегой из Израиля.

В свою очередь, министерка иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что Берлин всегда был сторонником "принципа двух государств". Ибо только он может обеспечить постоянный мир как для палестинцев, так и для израильтян.

"Образование самостоятельного Палестинского государства является целью не только немецкой внешней политики. ЕС всегда это давали четко понять. И если бы простое признание в данный момент сейчас принесло бы мир, ни один из политиков в этом мире не колебался бы", - сказала Бербок.

Но, по ее словам, "одного лишь символического признания" недостаточно для разрешения ситуации. Нужно политическое решение, которое могло бы стать обретением прямых переговоров между двумя сторонами.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия 28 мая признает Палестину независимым государством, то же готовятся сделать Испания и Ирландия. К такому решению норвежское правительство подтолкнуло "понимание, что это единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке и достичь урегулирования ситуации между Израилем и Палестиной".

Интересно, что власти Норвегии осознают, что по состоянию на сегодняшний день урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной невозможно.

Израиль назвал решение о признании Палестины независимым государством глупостью.

Напомним, в апреле США наложили вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН. Подходящий проект был представлен Алжиром. "За" проголосовали 12 членов, в том числе страна-агрессор Россия и Китай.