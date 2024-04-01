'Люди живут как на другой планете: посол Мельник рассказал, как в Бразилии воспринимают войну России против Украины

В Бразилии никто не хочет говорить о войне РФ против Украины. Чиновники и политики этой страны избегают подобных разговоров из - за так называемой нейтральной позиции.

Об этом посол Украины Андрей Мельник рассказал в интервью "Радио NV". По его словам, создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете.

"Если вы идете в МИД или проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, нечего ответить, им неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции относительно российской агрессии против Украины", – пояснил Мельник.

По словам Мельника, для него ситуация в латиноамериканском государстве "в десятки раз сложнее", чем во время работы в Германии перед полномасштабным вторжением России и в первые месяцы войны.

Кроме того, посол напомнил, что после трехдневного визита лидера Франции Эммануэля Макрона, заявлявшего о попытках склонить Бразилию на сторону Украины, бразильский президент Лула да Силва отметил, что у бразильцев нет "такой нервозности, как у французов, поскольку мы находимся за многие тысячи тысяч километров от этой войны".

Мельник подчеркнул, что Украина сегодня в контексте деятельности в Латинской Америке "совершенно сама", а западные партнеры не прилагают активных усилий, чтобы по-настоящему убедить Бразилию изменить курс.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон посетил с рабочим визитом Бразилию, где встретился со своим коллегой Луизом Инасио Лулой да Силвой. Французскому лидеру не удалось изменить позицию главы государства относительно войны РФ против Украины.

"Я нахожусь за столько километров от Украины, что не чувствую себя обязанным испытывать такую же нервозность, как находящиеся ближе французы", – заявил Лула да Силва.

Также Эммануэль Макрон назвал условие, при котором кремлевского диктатора Владимира Путина позовут на саммит G20 в Бразилии. Для этого, по его словам, необходимо согласие всех остальных членов этого объединения.

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