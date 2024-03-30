Макрону не удалось изменить отношение президента Бразилии к войне в Украине – Le Monde

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил с рабочим визитом Бразилию, где встретился со своим коллегой Луисом Инасио Лула да Силвой. Французскому лидеру не удалось изменить позицию главы государства по поводу войны РФ против Украины.

Об этом пишет Le Monde. Отмечается, что Макрон и Лула да Силва не смогли прийти к согласию о российской агрессии против Украины, а также о присутствии диктатора Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии.

"Я нахожусь за столько километров от Украины, что не чувствую себя обязанным испытывать такую же нервозность, как находящиеся ближе французы", – заявил Лула да Силва.

Он также настаивает на переговорах Украины и России. По словам президента Бразилии, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется договариваться с Владимиром Путиным и он (Лула да Силва – Ред.) готов "вести переговоры по достижению мира".

"Франция – государство мира, но оно не слабое и защищает демократию и международное право", – сказал в свою очередь Макрон.

Один из бразильских дипломатов по итогам визита Макрона сказал журналистам, что "позиции стран слишком далеки, что говорить о сближении".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие, при котором кремлевского диктатора Владимира Путина позовут на саммит G20 в Бразилии. Для этого, по его словам, необходимо согласие всех остальных членов этого объединения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!