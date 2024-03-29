Макрон назвал условие, при котором Путина позовут на саммит G20 в Бразилии

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условие, при котором кремлывского диктатора Владимира Путина позовут на саммит G20 в Бразилии. Для этого, по его словам, необходимо согласие всех остальных членов этого объединения.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Лулой да Силвой во время визита в эту страну. Об этом сообщает arabnews.

Так Макрон подчеркнул, что решение о потенциальном приглашении Путина на саммит, запланированное на 18-19 ноября, должно быть "консенсуальным".

Он пояснил, что смысл G20 "состоит в том, что должен быть консенсус с девятнадцатью другими (членами. – Ред.)", добавив, что этим должна заниматься "бразильская дипломатия" через председательство этой страны в этом году.

Макрон также отметил, что в случае, если участие Путина на саммите будет полезно, оно должно состояться. Однако он предупредил, что несогласие по этому вопросу может сделать недействительным любое приглашение России.

Хотя Россия по-прежнему является членом "Большой двадцатки", Путин полностью пропустил два предыдущих саммита из-за войны России в Украине.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что правительство его страны не будет принимать меры для того, чтобы арестовать президента РФ Владимира Путина. Напомним, что ордер на его арест выдал Международный уголовный суд (МКС), лидера страны-агрессора подозревают в насильственной депортации украинских детей в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит G20, который состоится в 2024 году в Рио-де-Жанейро. Он прямо не ответил на вопрос, задержат ли президента России, однако и не исключил такого развития событий.

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