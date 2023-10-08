Люди выходят на защиту своих городов, объявлена мобилизация: находящаяся в Израиле украинка рассказала о реакции на удары ХАМАС

Утром субботы, 7 октября, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке, а террористы из сектора Газа отважились на сухопутное вторжение. После этого местные жители стали выходить в защиту своих городов, а в стране объявили мобилизацию. Хроника всех событий здесь.

Об этом рассказала волынянка, долгое время проживающая в Израиле, Наталья Лемкина, сообщает ВСН. По ее словам, люди протестуют, в частности, в южных поселениях.

"Формируют отряды. Предлагают свое жилье тем, кто оказался в сложной ситуации. Здесь дружно все мобилизуются", – сказала женщина.

Сама Наташа проживает на севере страны, где, по ее словам, пока все спокойно.

"Здесь пока спокойно. Когда это началось, я была в церкви. Новость об обстрелах услышала от племянника", – рассказала женщина.

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Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа решились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну ЦАХАЛ.

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.