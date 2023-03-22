Люди в панике выбегали из домов: в результате землетрясения в Афганистане и Пакистане погибли 13 человек, сотни ранены. Фото

Вечером 21 марта в Пакистане и Афганистане произошло сильное землетрясение, в результате которого погибло по меньшей мере 13 человек. Также более 200 человек получили ранения разной степени тяжести.

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Магнитуда подземных толчков достигла 6,5 и заставила людей в панике выбегать из домов и офисов. Об этом сообщает издание The Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, девять человек погибли в Пакистане и двое в Афганистане. Более 200 жителей Пакистана были доставлены в больницы в районе долины Сват в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Девять пакистанцев погибли в результате обрушения крыш в различных частях северо-запада страны во время землетрясения. Среди жертв пять мужчин, две женщины и двое детей.

Представитель провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий на северо-западе Пакистана Таймур Хан сообщил, что в разных районах обрушилось не менее 19 домов. Экстренные службы продолжают устанавливать окончательные масштабы ущерба от стихийного бедствия.

В Афганистане десятки людей получили ранения. Кроме того, подземные толчки ощущались на границе с Таджикистаном. В Минздраве Афганистана заявили, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека и около 20 получили ранения.

Геологическая служба США сообщила, что очаг землетрясения магнитудой 6,5 находился в 40 км к юго-юго-востоку от горного района Гиндукуш в Афганистане, на границе с Пакистаном и Таджикистаном. Глубина землетрясения составила 187,6 км.

Напомним, 18 марта в Эквадоре произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,8. Известно, что среди жителей есть жертвы – по меньшей мере 16 человек.

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта в итальянской провинции Перуджа было зарегистрировано землетрясение магнитудой близко 5. Подземные толчки ощутили жители всей центральной Италии и в целях безопасности массово покинули свои дома, выйдя на улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 февраля в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6. По предварительным данным, известно об одном погибшем и десятках пострадавших;

– Мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тыс. жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним заявлениям, стали 5914 человек;

– В Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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