Люди в 'белорусской форме' напали на польских пограничников

В субботу, 9 сентября, семь неопознанных личностей в масках и белорусской форме осуществили нападение на польских пограничников. На место происшествия был направлен спецавтотранспорт, никто не пострадал.

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Об этом сообщила пограничная служба Польши. Сообщается, что неопознанные лица бросали камни в сторону польских пограничников, находясь на территории белорусской границы.

В дополнение к вышеуказанному, у атакующих были рогатки и фонари, которыми они ослепили патрульных. Для реагирования на инцидент был отправлен специализированный автотранспорт, и никто не пострадал.

Также в пресс-службе отметили, что за сутки 9 сентября из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 15 человек. Также среди них были 9 граждан Сирии и группа из четырех человек из Бурунди и Конго.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 августа два беларуских вертолета, которые проводили учения вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа. Об этом инциденте проинформировали НАТО.

– После провокации с пересечением границы беларускими вертолетами Польша стянула к границе свои воздушные судна. Сообщалось, что ударные вертолеты будут базироваться в двух местах и будут находиться в режиме немедленного реагирования в случае возникновения тревожных событий на границе.

– Посольство Польши в Минске предоставило министерству иностранных дел Беларуси доказательства того, что 1 августа беларуские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Отмечается, что эти данные противоречат позиции РБ, высказанной в официальных заявлениях.

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