Лукашенко признался, что Беларусь могла помогать мигрантам попасть в ЕС

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко не отрицает, что белорусские силовики могли помогали мигрантам попасть в страны Европейского Союза. В то же время он заверяет, что не приглашал их в свою страну.

Об этом Лукашенко заявил в интервью ВВС. Также он отметил, что не намерен задерживать мигрантов на границе.

По словам нелегитимного главы государства, их войска в курсе, что мигранты едут в Германию.

"Мы славяне и у нас есть сердца… Может, им кто-то помог, я даже не буду в этом разбираться", – сказал он.

Также Лукашенко добавил, что не собирается ни задерживать, ни останавливать.

"Если они будут продолжать прибывать, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну", – подчеркнул он.

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Напомним, что в ночь на 19 ноября мигранты снова попытались несколько раз попасть в Польшу из Беларуси, однако у них ничего не вышло. О последних событиях на границе между странами читайте в нашем материале.

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