Польша заявила о готовности дать отпор мигрантам, а НАТО обвинило Лукашенко в 'бесчеловечности'

В ночь на 19 ноября мигранты предприняли еще несколько попыток попасть на территорию Польши из Беларуси, но они не увенчались успехом. Помимо этого, польские пограничники задержали троих иностранцев за содействие мигрантам в незаконном пересечении границы.

Тем временем Британия отправила в помощь полякам своих военных. А сама Польша выставила ультиматум непризнанному лидеру соседней страны Александру Лукашенко: если ситуация не измениться, они прикроют для беларусов железнодорожный пункт пропуска.

OBOZREVATEL рассказывает о том, что сейчас происходит на границе двух государств, а также о реакции в мире на это (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

06:00 – Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что прошедшая ночь на границе ничем не отличалась от предыдущих. Были новые попытки пересечь пункты пропуска, но при этом несколько иным методом: после штурма в Кузнице более мелкие группы беженцев начали атаковать пограничные ограды в других местах.

07:00 – Накануне польские правоохранители задержали троих человек в связи с содействием в незаконном пересечении границы: двух граждан Германии и Украины.

"При досмотре автомобиля Volkswagen в Милейчицах один из перевозимых был обнаружен в тайнике, другой лежал под одеждой", – говорится в сообщении полиции Подлясья в Twitter.

08:00 – Британия отправила в Польшу военнослужащих, чтобы остановить мигрантов, которые прорываются из Беларуси, говорится в сюжете "ТСН.Ранок". Руководитель британского Минобороны Бен Уоллес сообщил, что 150 служащих из корпуса королевских инженеров будут помогать полякам укреплять пограничную инфраструктуру: строить КПП, пункты наблюдения и дороги.

08:30 – Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал операцию режима Александра Лукашенко на польской границе циничной и бесчеловечной, упомянув РФ.

"Россия способна – и показала это – использовать военную силу против своих соседей. Мы собираем информацию и наблюдаем, что она делает на украинской границе, а также в Крыму, где незаконно оккупировала территорию Украины с 2014 года. Союзники по НАТО находятся в регионе и следят за развитием событий. То, что вы видите на границе – это значительно увеличившееся военное присутствие РФ", – цитирует его слова польское издание Wiadomosci.

09:00 – Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал слухами информацию о том, что его страна якобы готова принять у себя беженцев с беларусско-польской границы, передает Telegram-канал "Баста".

09:30 – В Польше заявили, что закроют железнодорожный пункт пропуска вблизи КПП в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

09:50 – За 18 ноября мигрантами было предпринято 255 попыток пересечения границы, сообщила пресс-служба польской Пограничной службы в Twitter. Пограничники вынесли 45 постановлений о выезде с территории Польши. Отмечается, что две большие группы иностранцев пытались пересечь границу с применением силы: одна численностью 500 человек, другая – 50, люди были агрессивны.

11:00 – Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Верховная Рада Украины должна быть готова ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов, хотя пока такой нужды нет.

12:00 – В Twitter полиции Подляшья опубликовали видео, демонстрирующее безлюдные лагеря мигрантов возле Кузницы. Отмечается, что беженцы покинули территорию благодаря решительной позиции польских служб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября группа мигрантов покинула беларусско-польскую границу, улетев в Ирак, еще часть беженцев беларусские силовики пустили ночевать в логистический центр, а остальные остались в палаточных лагерях. Сильных противостояний, как в предыдущие дни, у пунктов пропуска не было. При этом на границе Украины задержали иностранных "туристов", которые ехали из Минска.