Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот завершит войну в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил номинировать новоизбранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию. Однако выдвижение будет возможно только в том случае, если Трампу удастся прекратить войну.

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Об этом Лукашенко заявил журналистам во время посещения третьего чемпионата по рубке дров среди СМИ, сообщает пропагандистское издание БелТА. Он напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал остановить вооруженные конфликты, в том числе и в Украине.

"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", – заявил глава Белоруссии.

Лукашенко также прокомментировал итоги выборов в США, расхвалив всячески Трампа. В то же время по поводу поражения Камалы Гаррис он отметил, что американское общество, по его мнению, еще не готово избрать женщину на пост президента.

"Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа.

Камала героическая женщина, ей не нужно плакать. Америка еще не созрела выбрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на заявление Дональда Трампа о том, что он намерен положить конец российско-украинской войне. На это в РФ ответили, что завершить войну за одну ночь невозможно.

6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

Трампа уже начали поздравлять с победой лидеры других стран. Он и его сторонники празднуют победу, хотя окончательное оглашение результатов должна объявить коллегия избирателей в декабре-январе.

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