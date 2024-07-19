'Лучший человек, который может противостоять Трампу': у Байдена прокомментировали слухи о замене кандидата от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не планирует прекращать свое участие в избирательной гонке. Слухи по этому поводу опровергла глава предвыборной кампании политика Джен О'Мелли Диллон.

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"Безусловно, президент остается в гонке", – подчеркнула она. Об этом сообщают MSNBC и NBC News.

По словам Диллон, Байден сильнее, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа. Она также добавила, что действующий президент США – это "лучший человек, который может противостоять Трампу".

В то же время глава кампании Байдена признала "незначительное" снижение его поддержки в последние недели. Но, по ее словам, избиратели при этом не переходят от Байдена к Трампу.

Один из участников кампании Байдена Дэн Каннинен также говорит, что политик не потерял поддержку избирателей.

"Хотя избиратели постоянно вспоминают возраст президента Байдена, наши целевые избиратели – как повторно участвующие в выборах, так и те, кто действительно колеблется, – все еще планируют голосовать за него, что дает понять, что дебаты не повредили поддержке среди избирателей, которые будут решать эти выборы", – отметил он.

Каннинен заверил, что Байден – единственный кандидат от демократов, альтернативы ему нет.

Слухи о снятии Байдена с выборов

СМИ со ссылкой на источники писали, что члены семьи Байдена обсуждали, как может выглядеть его снятие с выборов. Главным предметом обсуждений было влияние кампании на здоровье Байдена, его семью и стабильность в стране.

Однако пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс опроверг такие слухи.

"Этого не происходит, и точка. Люди, которые делают такие заявления, не говорят от имени его семьи или его команды – и им докажут, что они ошибаются. Сохраняйте веру", – сказал он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не проявил никаких признаков того, что он намерен изменить решение о своей кандидатуре на предстоящих выборах, но он стал более настроен к аргументам касательно отказа. Поэтому демократы решили отложить официальное выдвижение кандидатуры Байдена на неделю.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, однопартийцы Джо Байдена могут таки убедить его снять свою кандидатуру с президентской гонки. И он может принять такое решение уже в эти выходные.

– Также был проведен опрос, показавший, что большинство демократов заявляют, что вице-президент США Камала Харрис может заменить президента Джо Байдена в избирательной гонке, если он решит не участвовать в выборах. При этом почти половина считают, что действующий американский лидер должен уступить ей место.

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