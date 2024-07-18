Демократы отложили утверждение кандидатуры Байдена на пост президента США: в чем причина

Демократы отмечают, что президент США Джо Байден не проявил никаких признаков того, что он собирается изменить решение о своей кандидатуре на предстоящих выборах, но он стал более настроен к аргументам относительно отказа. Следовательно, демократы решили отложить официальное выдвижение кандидатуры Байдена на неделю.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в последние дни президент Байден стал более открытым к аргументам о том, почему он может отказаться от своей кандидатуры на переизбрание, после того, как двое чиновников его партии в Конгрессе частно выразили ему свои глубокие беспокойства относительно его перспектив.

По словам демократов, Байден не дал четких знаков об изменении своего решения оставаться в гонке, но был готов рассмотреть новые тревожные результаты опросов и поставил вопрос о том, как вице-президент Камала Гаррис может победить.

Источники сообщают, что Байден, по крайней мере в частных разговорах, проявляет более открытое настроение, чем на прошлой неделе, когда он резко отреагировал на нескольких давивших на него демократов Палаты представителей, чтобы он ушел в отставку.

По словам лица, близкого к президенту, неправильно было бы его назвать приемлемым идеи отставки, но он "готов услышать". Однако это лицо подчеркнуло, что пока нет признаков того, что Байден собирается менять свой курс.

Заявления об этом появились после того, как сенатор Чак Шумер и Хаким Джеффрис, два влиятельных демократа в Конгрессе, сообщили Байдену лично на прошлой неделе, что члены их партии глубоко обеспокоены его шансами на ноябрь.

Кроме того, Шумер и Джеффрис убедили партийных лидеров отложить начало поддержки Байдена на неделю, чтобы продолжить дебаты о жизнеспособности его кандидатуры.

Конгрессмен Адам Б. Шифф из Калифорнии стал главным законодателем от Демократической партии, который призвал президента Байдена отозвать свою кандидатуру. А Джеффри Катценберг, сопредседатель кампании Байдена, сообщил президенту, что доноры прекратили пожертвование на его кампанию.

Отмечается, что демократы пытаются представить убедительные аргументы президенту, который отказывался слушать призывы об его отставке, которая, по их мнению, была бы полезна не только ему лично, но и партии.

Ранее сообщалось, что у президента США Джо Байдена диагностировали COVID-19, что помешало ему провести ключевое предвыборное мероприятие, на котором он должен был заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей. Глава Белого дома будет некоторое время самоизолироваться в своей резиденции в Делавере.

Напомним, что выступление Байдена на дебатах со "преткновениями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызвало опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения" и вызвало панику среди демократов, написали СМИ. В Демократической партии возобновилась дискуссия о том, должен ли 81-летний президент снова быть кандидатом.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня в Атланте (США) состоялись дебаты Байдена и Трампа, на которых кандидаты обменялись обвинениями, высказались о состоянии экономики, затронули тему абортов, ситуацию на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

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